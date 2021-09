Stiri pe aceeasi tema

- Germanii sunt așteptați astazi la urne pentru alegerile parlamentare, un scrutin a carui miza e desemnarea noului cancelar german. Scrutinul marcheaza retragerea din scena, dupa 16 ani in postul de cancelar, a Angelei Merkel.

- Germanii iși vor alege, duminica, un nou cancelar dupa Angela Merkel, care a stat la putere 16 ani. Sunt trei principali candidați, de la Partidul Social-Democrat, Uniunea Crestin-Democrata și Partidul Verde. Candidatii la functia de cancelar sunt anuntati de partide inainte de alegeri- Partidul Social-Democrat…

- Lideri locali ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din localitatea Limbach-Alstadt (landul Saarland) au decis sa nu foloseasca afisele electorale cu imaginea lui Armin Laschet, candidatul pe care conservatorii germani il doresc sa-i succeada Angelei Merkel in postul de cancelar dupa alegerile legislative…

- Liderii europeni au vorbit deja despre nevoia de a formula un plan de a raspunde situației din Afganistan care ar putea declanșa o noua criza a refugiaților asemanatoare celei care a zguduit blocul comunitar în 2015, relateaza CNBC. Scenele haotice de la începutul saptamânii,…

- Partidul Social Democrat (SPD) castiga teren in intentiile de vot, in detrimentul Uniunii Crestin Democrate (CDU) a Angelei Merkel, arata doua sondaje de opinie, inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit carora urmeaza sa fie necesara o coalitie de guvernamant de trei partide, ci nu de…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Armin Laschet, principalul candidat la postul de cancelar al Germaniei, in locul Angelei Merkel, respinge atat cresterea taxelor, cat si o relaxare fiscala, in contextul in care tara isi revine din cea mai grea perioada a pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Laschet este liderul Uniunii…