Duminica, 26 septembrie, au loc alegeri pentru postul de cancelar al Germaniei. Angela Merkel iese din scena dupa 16 ani. Cine sunt favoriti s-o inlocuiasca? Sunt trei: Annalena Baerbock, Armin Laschet și Olaf Scholz. Peste 60 de milioane de cetateni germani vor vota duminica pentru alegerea celui de-al 20-lea Bundestag german, parlamentul federal unicameral. Alegeri […]