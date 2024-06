Aproximativ 49 de milioane de francezi sunt chemati la urne pentru a stabili noua componenta a Adunarii Nationale, adica numirea a 577 de deputati, in doua tururi, duminica, 30 iunie, si pe 7 iulie, ceea ce ar putea schimba radical orizontul politic, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro.In decurs de doua saptamani, Franța ar putea avea un guvern de stanga sau de dreapta ori poate intra in impas politic daca niciun bloc nu caștiga majoritatea, o situație ce ar paraliza țara pe masura ce problemele se inmulțesc pe plan intern și in strainatate.Francezii sunt asteptati la urne de la…