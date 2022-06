Alegeri în Franța: Macron își joacă majoritatea în turul al doilea al parlamentarelor Francezii merg duminica la vot pentru turul al doilea al alegerilor legislative al caror rezultat va creiona marja de manevra a presedintele reales Emmanuel Macron pentru urmatorii cinci ani impotriva unei stangi unite gata sa lupte, comenteaza AFP. Aproximativ 48 de milioane de alegatori sunt chemati sa voteze in plina canicula in Franta, dar absenteismul ar trebui, ca si in primul tur, sa fie masiv, potrivit sondajelor. Mai mult de 50% din alegatori au ignorat votul la 12 iunie. Teritoriile franceze din afara Frantei continentale, de peste mari si, in special, din America de Nord au deschis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Scor strans intre coaliția lui Emmanuel Macron și alianța forțelor de stanga, a lui Jean-Luc Melenchon. Potrivit sondajelor, alianța Ensemble a președintelui francez ar urma sa ramana forța politica principala din Adunarea Naționala, camera inferioara a Parlamentului francez, insa victoria va fi una…

- Mihailo Podoliak, consilier prezidențial principal al Ucrainei și reprezentantul acesteia in negocierile de pace cu rușii, a criticat propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a crea o structura paralela Uniunii Europene pentru țarile din afara acesteia, inclusiv pentru Ucraina - el a spus…

- Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), vrea sa obțina un al doilea mandat. Cel mai mare rival al sau este considerat a fi candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen (Rassemblement national, RN). Populistul de stanga Jean-Luc Melenchon (La France insoumise, LFI) spera,…

- 48,7 milioane de francezi asteptati duminica la urne pentru primul tur de scrutin in vederea alegerii noului presedinte, informeaza News.ro. Sunt alegeri cruciale atat pentru orientarea Franței, cat și pentru soarta Uniunii Europene in fața cele mai grave crize de securitate dupa caderea Cortinei de…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…

- Duminica are loc primul tur al alegerilor prezidențiale franceze. 11 candidați incearca sa ajunga la Palatul Elysee, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron cauta sa fie reales pentru inca un mandat de cinci ani. O campanie marcata de razboiul din Ucraina și desfașurata in timpul celor șase…

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…