Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Gabriel Attal crede ca incercarea transpartinica in curs de a preveni obținerea majoritații parlamentare de catre partidul de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen, Rassemblement national (RN), ar putea avea sanse de reusita, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Attal…

- Presedintele Emmanuel Macron a surprins tara cand a convocat scrutinul, dupa ce alianta sa de centru fusese depasita in alegerile europene din aceasta luna de Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) a lui Marine Le Pen. Partidul eurosceptic si antiimigranti al acesteia a fost multa vreme un…

- Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, a facut clarificari in privința poziției sale fața de razboiul din Ucraina și fața de ajutorul oferit de Franța acestei țari, in contextul in care au aparut temeri ca un posibil nou guvern format de partidul RN ar putea sa opreasca ajutorul pentru Ucraina…

- Adunarea Naționala (RN), partidul de extrema dreapta care ar putea sa caștige alegerile parlamentare anticipate din Franța, aflat fiind pe primul loc in sondaje, vrea sa aiba un cuvant de spus in ce privește alegerea noului comisar european din partea Franței, a declarat liderul formal al acestuia și…

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- Jordan Bardella are 28 de ani și mari șanse sa ajunga, luna viitoare, noul premier al Franței. Varsta este „ridicol de mica”, spun jurnaliștii BBC, dar experiența pare sa conteze mai puțin intr-o țara in care președintele are 46 de ani, iar actualul șef a

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Manevra președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a convoca alegeri parlamentare anticipate pentru a bloca drumul spre putere al politicianului de extrema-dreapta Marine Le Pen a bulversat investitorii, generand noi semne de intrebare referitoare la finanțele publice și…

- Presedintele Emmanuel Macron a dizolvat Adunarea Naționala in urma europarlamentarelor caștigate de extrema dreapta. Intr-o scurta interventie, imediat dupa anuntarea exit poll-urilor, liderul de la Elysee a convocat alegeri anticipate pentru 30 iunie si 7 iulie. „Dupa ce am efectuat consultarile prevazute…