Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Adunarea Naționala (Rassemblement national, RN), condus de Marine Le Pen și reprezentat in primul tur al alegerilor legislative istorice din Franța de catre tanarul Jordan Bardella, a obținut o victorie zdrobitoare in scrutinul din acest weekend. Daca rezultatele se vor menține in turul doi,…

- Daca partidul de extrema-dreapta Rassemblement National (RN - Adunarea Naționala) va caștiga majoritatea absoluta in urma alegerilor legislative anticipate din Franța, diplomatia franceza s-ar putea indrepta catre o perioada de turbulente fara precedent, comenteaza Reuters, potrivit Agerpres.Președintele…

- Presedintele Emmanuel Macron a surprins tara cand a convocat scrutinul, dupa ce alianta sa de centru fusese depasita in alegerile europene din aceasta luna de Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) a lui Marine Le Pen. Partidul eurosceptic si antiimigranti al acesteia a fost multa vreme un…

- Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, a facut clarificari in privința poziției sale fața de razboiul din Ucraina și fața de ajutorul oferit de Franța acestei țari, in contextul in care au aparut temeri ca un posibil nou guvern format de partidul RN ar putea sa opreasca ajutorul pentru Ucraina…

- Cu 12 zile inainte de primul tur al alegerilor legislative din Franta, liderul extremei drepte Jordan Bardella a declarat marti ca nu va candida pentru functia de premier daca nu este sigur ca partidul sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN), nu va dispune de o majoritate absoluta in parlament,…

- Franta risca sa se confrunte cu o criza a datoriilor daca extrema dreapta ajunge la putere si isi aplica programul de guvernare, a declarat marti ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire. Partidul de extrema dreapta „Adunarea Nationala” (Rassemblement national-RN) este favorit in sondaje in perspectiva…

- Liderul extremei drepte, Jordan Bardella (28 de ani) va fi candidatul partidului sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) la functia de prim-ministru al Frantei, a anuntat luni vicepresedintele formatiunii, Sebastien Chenu, citat de AFP.

- Jordan Bardella, in varsta de doar 28 de ani, a reusit sa ridice partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), castigator al alegerilor europene in Franta, cu mult inaintea taberei presedintelui Emmanuel Macron, laudandu-se ca a obtinut duminica un „scor istoric”, in ciuda criticilor recurente…