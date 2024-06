Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 49 de milioane de francezi sunt chemati la urne pentru a stabili noua componenta a Adunarii Nationale, adica numirea a 577 de deputati, in doua tururi, duminica, 30 iunie, si pe 7 iulie, ceea ce ar putea schimba radical orizontul politic, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro.In…

- Extrema dreapta franceza ramane pe val in ultimul sondaj de opinie cu privire la alegerile parlamentare ce vor avea primul tur de scrutin in aceasta duminica – Adunarea Naționala (RN) e creditata cu 36%, pe primul loc, in timp ce o coaliție a partidelor de stanga și extrema stanga ocupa locul doi cu…

- Presedintele Emmanuel Macron a acuzat miercuri extrema dreapta franceza ca mentine o „ambiguitate fata de Rusia” si a criticat dorinta acesteia de a „parasi NATO”, inaintea alegerilor legislative anticipate pe care le-a convocat dupa esecul taberei sale la alegerile pentru Parlamentul European, rel

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Dupa alegerile de saptamana viitoare, deputatii europeni din partidele de extrema dreapta par sa fie mai numerosi decat cei din Partidul Popular European, de centru-dreapta, din care provine presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sugereaza in prezent sondajele, potrivit POLITICO, relateaza…

- Desparțirea in sine este senzaționala, insa intențiile din culise ar putea insemna și mai mult. Partidul lui Marine Le Pen, Rassemblement National, nu va mai face parte din același grup cu Alternative fur Deutschland, mișcarea de extrema dreapta germana, noteaza Rai News.