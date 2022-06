Stiri pe aceeasi tema

- O stanga proaspat unificata va incerca sa infraneze planurile de reforma ale președintelui Emmanuel Macron, in timp ce Franța va merge duminica la vot in primul tur al alegerilor parlamentare. Dupa o performanța slaba in aprilie, stanga franceza s-a unit intr-o coaliție pe care liderul sau Jean-Luc…

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii.

- Francezii voteaza duminica pentru a-si alege urmatorul presedinte si aleg, la fel ca in 2017, intre doua Frante si doua viziuni asupra lumii: pe de o parte Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu considerat drept favorit, si pe de alta parte, Marine Le Pen, lidera extremei drepte care nu a parut…

- Francezii voteaza duminica in cadrul turului doi al alegerilor prezidențiale care vor decide daca președintele Emmanuel Macron, pro-UE, centrist, iși pastreaza postul sau este detronat de eurosceptica de extrema-dreapta Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala cu un cutremur politic. Numeroase media franceze…

- Francezii vor decide duminica daca il vor alege din nou pe politicianul de centru pro-afaceri Emmanuel Macron sau vor intrerupe decenii de consens popular in favoarea candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen, scrie Reuters.

- Francezii sunt așteptați duminica la urne pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, in care se vor infrunta Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Potrivit celor mai recente sondaje actualul președinte este declarat invingator cu 57% din voturi. De asemenea, este estimata o prezența la vot…

- Francezii voteaza duminica, 10 aprilie, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Actualul presedinte Emmanuel Macron este favorit in sondaje chiar daca, de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, pierde teren in fata adversarei sale din 2017, veterana de extrema dreapta Marine Le Pen. 12…

- Duminica are loc primul tur al alegerilor prezidențiale franceze. 11 candidați incearca sa ajunga la Palatul Elysee, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron cauta sa fie reales pentru inca un mandat de cinci ani. O campanie marcata de razboiul din Ucraina și desfașurata in timpul celor șase…