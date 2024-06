Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen a declarat ca se așteapta ca partidul sau de extrema dreapta, Adunarea Naționala, sa caștige majoritatea absoluta in alegerile generale din Franța, sa formeze un guvern și sa preia cel puțin o parte din deciziile privind apararea și forțele armate – inclusiv cu privire la Ucraina.

- Victorie categorica a extremei dreapta in Franta, urmata de un anunt-bomba al presedintelui Emmanuel Macron ca dizolva Adunarea Nationala si convoaca alegeri anticipate. Formatiunea Rassemblement National, condusa de Marine Le Pen, a obtinut 30% din voturi, de doua ori mai mult decat partidul presedintelui.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Documentul cu fișa de salariu a președintelui francez Emmanuel Macron, in format PDF, a fost publicat pe madada.fr, in urma unei cereri facute de un fost jurnalist, Xavier Berne, relateaza Liberation. „Fluturașul” de salariu al președintelui Macron arata ca liderul de la Elysee a incasat un venit net…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

- In timp ce femeile voteaza acum la fel de mult, daca nu mai mult, decat barbații in Europa, Franța se remarca prin atracția extremei drepte pentru unele dintre ele, arata Anja Durovic, cercetator in științe politice, intr-un interviu pentru Le Monde, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la dreptul de…

- Extrema dreapta franceza promite din nou ca va interzice valul islamic pe strada, daca va caștiga alegerile. O promisiune facuta și de Marine Le Pen și care a costat-o scump la alegerile prezidentiale din 2022, cand a pierdut in fața lui Emmanuel Macron.