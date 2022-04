Alegeri în Franța - Cea mai scăzută prezență la vot din 1969 Noi cifre privind prezența la vot au fost publicate duminica in Franța, unde este ales președintele. Mai sunt trei ore pana la sfarșitul zilei de votare. Prezența la vot a fost de 63,23% la ora 17:00 (15:00 GMT), scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

