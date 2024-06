Stiri pe aceeasi tema

- Franța iși decide viitorul, pe 30 iunie și pe 7 iulie, in scrutinul legislativ anticipat convocat de președintele Macron, dar rezultatul acestor alegeri va avea consecințe pe intreg mapamondul

- Aproximativ 49 de milioane de alegatori francezi sunt chemati la urne pentru a stabili noua componenta a Adunarii Nationale, adica numirea a 577 de deputati, in doua tururi, duminica si 7 iulie, ceea ce ar putea schimba radical orizontul politic, relateaza AFP, citat de news.ro.

- In jur de 75.000 de persoane au protestat sambata la Paris intr-un marș de protest impotriva ascensiunii extremei drepte in Franța, dupa ce alianța de la guvernare pro-Macron a suferit o infrangere majora la alegerile europarlamentare de saptamana trecuta, cand s-a clasat pe locul al doilea, la mare…

- Partidul de extrema dreapta francez Adunarea Nationala (RN) primeste 34% din intentiile de vot pentru alegerile legislative anticipate, cu peste 15 puncte mai mult decat in urma cu doi ani, potrivit unui sondaj publicat luni, la o zi dupa anuntul neasteptat al dizolvarii Adunarii Nationale (parlamentul…

- Extrema dreapta a caștigat alegerile europarlamentare in Franța, la alegerile europene din 9 iunie 2024, iar drept urmare președintele Macron a anunțat ca dizolva Adunarea Naționala și ca vor fi organizate noi alegeri legislative. Alegerile legislative se vor desfașura in Franța in doua tururi, la 30…

- Jordan Bardella, in varsta de doar 28 de ani, a reusit sa ridice partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN), castigator al alegerilor europene in Franta, cu mult inaintea taberei presedintelui Emmanuel Macron, laudandu-se ca a obtinut duminica un „scor istoric”, in ciuda criticilor recurente…

- "Voi semna in cateva momente decretul de convocare a alegerilor legislative care vor avea loc la 30 iunie pentru primul tur si la 7 iulie pentru al doilea" tur de scrutin, a declarat seful statului francez intr-un discurs televizat dupa anuntarea rezultatelor alegerilor europene, al caror rezultat "nu…

- Cei aproape 19 milioane de romani cu drept de vot sunt chemați pe 9 iunie pentru a alege europarlamentarii, primarii, președinții din consilii județene, precum și consilierii locali și județeni.