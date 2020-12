Stiri pe aceeasi tema

- In diaspora au votat peste 87.500 de romani pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida, potrivit Agerpres. Cele mai multe…

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, anunța agerpres.ro. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida. Cele…

- Aproape 13.000 de cetateni din Republica Moldova au votat, la alegerile prezidentiale de duminica, in cele 13 sectii de votare deschise pe teritoriul Romaniei, a declarat, luni, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. Potrivit sursei citate, in cele 139 de sectii de votare pe care…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Cele peste 2000 de secții de votare deschide in țara și-au inchis ușile la ora 21:00. Prezența la urne a constituit peste 42%. Scrutinul a fost marcat de mai multe incidente. Majoritatea se refera la transportarea organizata a alegatorilor la secțiile de votare,…

- Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, doar puțin peste 39.000 de persoane din diaspora au depus cerere de inregistrare pentru acest tip de vot. Cele mai multe au venit de la romanii din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania. Termenul de inscriere in registrul electoral ca alegator…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca aproape 4.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare care vor avea loc in luna decembrie a anului in curs. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- Bogdan Aurescu despre votul prin corespondența la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe românii din diaspora asupra modului în care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune…