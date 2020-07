Uniunea Democrata Croata (HDZ), partidul conservator al premierului Andrej Plenkovic, a inregistrat o victorie clara in alegerile parlamentare desfasurate duminica in Croatia, relateaza luni dpa. Dupa numararea aproape a tuturor sufragiilor, HDZ a obtinut 66 dintre cele 151 de mandate parlamentare si ar putea avea nevoie doar de sustinerea unor partide mai mici pentru a forma o majoritate. Miscarea pentru Patrie si-a asigurat 16 locuri in parlament. Formatiunea este condusa de fostul cantaret Miroslav Skoro, un politician predispus la controverse ceea ce va face foarte probabil ca Plenkovic sa…