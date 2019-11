Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Blocului ACUM la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, a fost invins in turul doi de scrutin duminica, 3 noiembrie, de catre contracandidatul sau, socialistul Ion Ceban. Aceasta este prima infrangere in Chisinau a unui candidat proeuropean in fata unui candidat de stanga, prorus.

- Presedintele de onoare al Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, considera ca Andrei Nastase, candidatul Blocului ACUM la functia de primar de Chisinau, a pierdut alegerile in fata candidatului socialist Ion Ceban, din cauza ca Blocul ACUM a format o alianta de guvernare cu Socialistii lui Igor Dodon.

- Astazi s-a desfașurat al doilea tur de scrutin in cadrul alegerilor locale generale din Republica Moldova. Conform rezultatelor preliminare de la CEC, socialistul Ion Ceban il devanseaza pe candidatul blocului ACUM, Andrei Nastase.

- (update 09:09) Dupa prelucrarea a 306 din cele 307 procese verbale, Ion Ceban obține 40,16% din voturi, urmat de Andrei Nastase, cu 31,09% din voturi. Dorin Chirtoaca a acumulat 10,17% din voturile alegatorilor.

- (update 00.17) Pe primul loc se claseaza Ion Ceban cu 43.52%, locul doi Andrei Nastase cu 30,04%, pe locul trei se claseaza Dorin Chirtoaca cu 8,76 la suta. Locul patru - Octavian Țicu - 4,62%, locul cinci - Klimenco Valerii 3,19%, locul șase Victor Chironda – 2,81% Rezultatele sunt preliminare dupa…

- (update 23.54) Pe primul loc se claseaza Ion Ceban cu 43.30%, locul doi Andrei Nastase cu 30,19%, pe locul trei se claseaza Dorin Chirtoaca cu 8.93 la suta. Locul patru - Octavian Țicu - 4,60%, locul cinci - Klimenco Valerii 3,19%, locul șase Victor Chironda – 2,76% Rezultatele sunt preliminare dupa…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Dorin Chirtoaca, s-a resemnat cu infrangerea inca de la anuntarea rezultatelor preliminare. Liberalul a indemnat alegatorii sa voteze in turul doi de scrutin contra socialistului Ion Ceban.