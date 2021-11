Stiri pe aceeasi tema

- O noua miscare anti-coruptie, lansata de doi oameni de afaceri formati in SUA, a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca aproape acelasi numar de voturi ca si conservatorii, in urma acestei a treia runde de alegeri legislative in decurs de un an, potrivit estimarilor…

- O noua mișcare anticorupție, lansata de doi antreprenori, a creat surpriza duminica în Bulgaria, potrivit estimarilor de la finalul urnei. Obținând peste 23% din voturi, formațiunea „Continuam schimbarea” este aproape la egalitate cu partidul conservator Gerb al fostului premier…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- Planul de relansare economica post-Covid al Bulgariei a ajuns în sfârșit la Bruxelles, acesta incluzând 59 de proiecte de investiții și 46 de reforme, relateaza Euractiv.PNRR-ul Bulgariei a fost aprobat de guvernul interimar de la Sofia joia trecuta și trimis formal Comisiei…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…

- O noua runda de alegeri parlamentare, a treia în acest an, se profileaza în Bulgaria dupa ce înca un partid, al socialistilor, a esuat în tentativa de a forma un guvern de coalitie în urma scrutinului desfasurat la 11 iulie, transmite miercuri agenția DPA, preluata de Agerpres.Partidul…