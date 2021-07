Stiri pe aceeasi tema

- Partidul GERB, al fostului premier Boiko Borisov, a obtinut 23,9% din voturi in alegerile parlamentare din Bulgaria, arata datele Comisiei Electorale Centrale, dupa numararea a 95% din buletine,...

- Partidul GERB a castigat, duminica, alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, reușind un scor de 22,1%, conform exit-poll-ului realizat de Agentia Gallup International Balkan. Partidul de centru-dreapta Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), al fostului premier Boiko Borisov,…

- Prezenta la urne, duminica, in alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost de sub 50%, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Cetatenii din Republica Moldova au ales, duminica, o noua componenta a Parlamentului, in cel de-al zecelea scrutin parlamentar de la declararea…

- Dupa eșuarea formarii unui nou guvern, duminica, 11 iuie, au loc in Bulgaria alegeri anticipate. Tinerii bulgari vor sa voteze pentru o noua generație de politicieni, care sa combata corupția și poluarea. Bulgarii sunt chemati la urne duminica pentru a alege un nou parlament pentru a doua oara in putin…

- Gruparea „Exista un Astfel de Popor” (ITN), condusa de un cantareț și prezentator TV devenit politician, este umar la umar, in sondaje, cu partidul conservator al fostului premier Boiko Borisov, aflat in cadere vizibila de popularitate, inaintea scrutinului parlamentar de duminica. Astfel, sunt șanse…

- Partidul "Democrația Acasa" a fost inregistrat in cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Decizia a fost aprobata unanim de membrii Comisiei Electorale Centrale. Formatiunea va figura cu numarul 11 in buletinul de vot.

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Liderul GERB, Boiko Borisov, care a castigat primul loc in alegeri, dar fara o majoritate pentru a forma guvernul, a promis sa-i impromute deputati realizatorului si cantaretului Slavi Trifonov, presedintele partidului anti-sistem, aflat pe locul doi, pentru a evita alegerile anticipate.