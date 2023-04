Stiri pe aceeasi tema

- Partidul conservator GERB și cel reformist „Continuam Schimbarea” sunt aproape la egalitate dupa cele mai noi alegeri parlamentare desfașurate in Bulgaria, duminica. In același timp, partidul prorus „Renașterea” a cunoscut, de asemenea, o ascensiune nemaivazuta.

- Cultivatorii de cereale spun ca protestul trebuie sa continue pana cand isi va atinge scopul. Protestatarii din Vidin, unul dintre centrele unde au fost organizate proteste, striga “Nu-l omorati pe producatorul bulgar”, relateaza Darik News. Peste 80 de fermieri protestau aici in jurul orei locale 10:15,…

- Ministerul Transporturilor a finalizat masuratorile pe sectorul de Dunare de pe Brațul Chilia, precizeaza Sorin Grindeanu. Pentru a nu mai exista interpretari eronate privind situația masuratorilor solicitate pentru Brațul Chilia și pentru Canalul Bastroe, Sorin Grindeanu precizeaza ca experții Ministerului…

- Parlamentul Romaniei a adoptat o declarație de susținere pentru Ucraina, in contextul implinirii unui an de la inceperea razboiului. Declarația Parlamentului a fost adoptat cu 285 de voturi ”pentru” și 5 voturi ”contra”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Petre Daea a declarat, vineri, la Iasi, ca a vazut multe abordari privind calitatea cerealelor din Ucraina care ajung pe piata romaneasca, precizand ca ar trebui sa fim atenti si sa stim realitatea cu adevarat. ”Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra in Romania,…

- Manifestația de astazi organizata la Chișinau de forțele pro-rusești este o incercare, poate este chiar inceputul unui proces, de destabilizare pregatita intr-un moment propice, acela in care, practic, inca nu exista un guvern funcționalm scrie pe blogul sau Mircea Popescu. Partidul de guvernamant,…

- Rusia nu trebuie sa castige razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat miercuri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu ocazia intalnirii cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, liderul de la Paris subliniind ca miza este viitorul Europei. Emmanuel…

- Un tinar vultur negru pe nume Djuranlyi, care a fost vazut in Moldova in primavara anului trecut, a murit pe malul Marii Caspice in Iran. Despre aceasta a anunțat, pe 11 ianuarie, Societatea Moldoveneasca pentru Protecția Pasarilor și a Naturii. Zborurile pasarii au fost urmarite de ornitologi nu doar…