- Guvernul lui Boris Johnson subliniaza ca Brexitul va avea loc la 31 octombrie, in pofida faptului ca a fost obligat de Parlament sa scrie Bruxellesului pentru a cere o amanare, o lovitura de teatru care relanseaza incertitudinea cu privire la modalitatile divortului, relateaza AFP.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare. „Este nerealist acest scenariu si va spun…

- In prima sesiune a evenimentului, membrii Boardului si ai Comitetului de Program, precum și delegații naționali, au luat parte la Adunarea Generala și au votat in cadrul alegerilor interne ICA. Detalii despre program gasiți aici: CIO Office, structura din cadrul Guvernului…

- "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea de cenzura sau demisia primului ministru sunt instrumentele prin care acest Guvern este dat jos. Chiar daca merg eu in Parlament cu remanierea si nu obtin numarul de voturi necesare, Guvernul ramane in forma…

- Razboiul Palatelor este departe de final chiar și dupa decizia Curții Constitutionale. Considerata o victorie a PSD, Viorica Dancila îi transmite lui Klaus Iohannis ca o sa vina în Parlament când dorește pentru votul de validare.

- Dan Barna, presedintele USR, il critica pe Klaus Iohannis dupa decizia CCR care il obliga pe presedinte sa revoce ministrii propusi de Viorica Dancila pentru remaniere si sa numeasca interimarii propusi de premier. Barna considera si ca este rusinos faptul ca Viorica Dancila a ajuns sa fie obligata…

- Bogdan Hossu: “Pactul pentru Bunastarea Romanilor propus de PSD: un document ipocrit, populist, care uita de o mare mare parte dintre cetațeni și ignora probleme fundamentale, precum reformarea sistemului de impozitare și modificarea legislației muncii și a dialogului social. Sunt doar elemente de susținere…

- Artele viitorului, categorie noua in cadrul Burselor stART, alaturi de pictura, desen si muzica Romanii iubesc arta, dar de la distanța. Peste 7 din 10 adulți romani regreta ca nu și-au dezvoltat pasiunile artistice din copilarie, deși considera ca ar fi putut sa le transforme intr-o meserie, conform…