- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- "Sveta! Sveta!", scandeaza mulțimi de o amploare fara precedent în Belarus. Svetlana Tihanovskaia este tânara femeie care a devenit un fenomen popular dupa ce a decis sa sfideze regimul autoritar și vetust al președintelui Alexandr Lukașenko la prezidențialele de duminica, scrie…

- Puțin mai mult de o saptamina a ramas pina la 9 august, atunci cind in Belarus urmeaza sa fie organizate alegerile prezidențiale. In opinia numeroșilor experți acestea ar putea sa se finalizeaza cu o revoluție de catifea colorata, in timpul careia opoziția va incerca sa-l demita pe Lukașenko. Situația…

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. Moscova nu dispune deocamdata de informații ca cetațenii ruși care au fost reținuți ar fi intreprins anumite acțiuni ilegale sau ca ar fi avut planuri sa destabilizeze situația in capitala Belarusului, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui rus Dmitri Peskov.…

- Compania Nationala de Transport Aerian TAROM anunta ca, incepand cu luna aceasta, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc. Astfel, romanii din vestul tarii vor putea ajunge pe litoral in mai putin de o ora.Rutele noi operate de TAROM vor fi:bull; Timisoara Constanta…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, au participa marți, 30 iunie, la inaugurarea Memorialului Soldatului Sovietic, care a fost inalțat intr-o suburbie a orașului Rjev, regiunea Tver. Putin i-a facut lui Lukașenco invitația de a participa…

- "Despre motiunea de cenzura. Este pur formal un instrument al Opozitiei. Sa vii cu amenintarea unei motiune de cenzura intr-o situatie de epidemie mi se pare total lipsit de bun simt. De ce sa demiti Guvernul? Acuzatiile sunt nefondate.Mi se pare total lipsit de sens si de bun simt politic.…