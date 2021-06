Stiri pe aceeasi tema

- Primele estimari dupa inchiderea sectiilor de votare la alegerile legislative desfasurate duminica in Armenia plaseaza in frunte partidul premierului Nikol Pasinian, Contractul Civil, cu 58% din voturi fata de 22%, in cazul formatiunii principalului sau rival, Robert Kociarian, Alianta Armenia, dupa…

- Jucatoarele echipei de softball a Australiei au sosit, marti, in Japonia, devenind prima echipa olimpica ajunsa in tara in care se vor desfasura in aceasta vara JO, informeaza AFP, potrivit news.ro. La sosirea pe aeroportul Narita, cele 21 de sportive australiene au salutat reprezentantii…

- ​Așteptarea a luat sfârșit: fanii vor putea reveni sâmbata în tribune, primele meciuri cu spectatori urmând sa aiba loc în ligile inferioare.Primele meciuri cu spectatori:Ora 11:00: Unirea Slobozia vs Comuna Recea - returul barajului de menținere în Liga 2 (stadion…

- In mai puțin de o saptamani se da startul celui mai important turneu european de tenis. Pe 24 mai va incepe Turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Cu multe nume mari pe tabloul principal, turneul de anul aceste este unul atipic. Organizatorii au anunțat masuri dure de restricții, jucatorii fiind…

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut Azerbaidjanului sa iși retraga imediat trupele de la frontiera cu Armenia. Macron a scris pe Facebook ca forțele armate azere „au invadat teritoriul armean și trebuie retrase imediat”. Macron a comentat situația de la frontiera dintre Armenia și Azerbaidjan…

- Proiectul lansat, oficial, duminica seara, a aruncat continentul in aer! Urmeaza zile „fierbinte“, cu negocieri intense, in care va exista o singura miza: obtinerea unor sume de bani cat mai mari.

- Partidul de centru-dreapta GERB al premierului bulgar Boiko Borisov va castiga alegerile care au avut loc duminica in Bulgaria cu aproximativ 25% din voturi, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne de Gallup International si Alpha Research, transmite Reuters, potrivit news.ro. Potrivit…

- Selectionerul Joaquin Caparros este "un idol national in Armenia", scrie EFE dupa ce reprezentativa de fotbal a acestei tari a castigat primele trei meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022, ultimul dintre succese fiind impotriva Romaniei, 3-2 miercuri la Erevan. Tehnicianul spaniol…