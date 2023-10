Alegeri în Argentina, care se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimele decenii Argentinienii merg duminica la urne, pentru a vota in alegerile generale marcate de cea mai grava criza economica a tarii sud-americane din ultimele doua decenii, care a determinat ascensiunea unui outsider libertarian de extrema-dreapta, care are cele mai mari sanse de a castiga, transmite Reuters. Este posibil ca votul sa tulbure pietele deja instabile ale Argentinei, sa afecteze legaturile sale cu parteneri comerciali precum China si Brazilia si sa stabileasca calea politica pentru tara, un important exportator de cereale, cu rezerve uriase de litiu si gaz ede sist. Sectiile de votare s-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

