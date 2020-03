Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent Bernie Sanders a castigat marti alegerile primare democrate in Colorado, potrivit proiectiilor presei americane, relateaza AFP. ''Multumesc Colorado'', a reactionat pe Twitter congresmanul, autoproclamat ''socialist'', care a castigat…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat marti alegerile primare democrate in Tennessee si Oklahoma, obtinand inca doua noi victorii in cursa pentru nominalizare in fata lui Bernie Sanders, conform proiectiilor presei americane, relateaza AFP. Biden, in varsta de 77 de ani, a castigat pana…

- "Super Tuesday" a inceput in SUA, unde 14 state voteaza pentru a-i departaja pe favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte Joe Biden, care are vant din pupa dupa ce si-a raliat tabara moderata in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. "Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se…

- "Super"-ziua electorala de marti, in care 14 state se pronunta in alegerea adversarului lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie in Statele Unite, este marcata de intrarea in cursa a unui nou protagonist - miliardarul Michael Bloomberg, care nu a participat la primele patru scrutinuri…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…

- Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente, in Carolina de Sud Biden a promis ca va fi, la final, democratul care il va infrunta pe republicanul Ronald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie. Insa cursa pentru investitura democrata este lunga si se va accelera, marti, cand va fi…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden il ataca pe presedintele american Donald Trump ca fiind subiect de ras printre lideri, intr-o noua inregistrare video care a devenit virala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Filmuletul de un minut postat de Biden pe contul sau de…