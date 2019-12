Stiri pe aceeasi tema

- Doi fosti premieri algerieni, Ahmed Ouyahia si Abdelmalek Sellal, judecati pentru fapte de coruptie in Alger, au fost condamnati marti la 15 si respectiv 12 ani de inchisoare cu executare in urma unui proces istoric, relateaza AFP. Anuntarea acestor verdicte intervine cu doua zile inainte…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. In ziua in care Romania isi alege presedintele, romanii au fost mai matinali ca de obicei. Dovada, prezenta la vot in primele patru ore de la deschiderea sectiilor de...

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Marius Pascan, a declarat duminica, la Targu Mures, ca s-a prezentat la vot cu gandul de a fi mai bine tarii si ca si-a exprimat sufragiul in favoarea promovarii valorilor. "M-am prezentat la vot cu gandul de a fi mai bine tarii si am votat…

- Autoritatea electorala din Algeria a aprobat cinci candidati pentru cursa prezidentiala de luna viitoare, informeaza sambata dpa.In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente.

- Autoritatea electorala din Algeria a aprobat cinci candidati pentru cursa prezidentiala de luna viitoare, informeaza sambata dpa. In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente. De atunci, demonstratiile au continuat…

- In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente. De atunci, demonstratiile au continuat in aceasta tara din nordul Africii, pentru a cere plecarea altor oficiali ai regimului Bouteflika si o schimbare radicala a…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters preluate de agerpres. Data anuntata coincide cu termenul solicitat…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters. Data anuntata coincide cu termenul solicitat de…