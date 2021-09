Stiri pe aceeasi tema

- Intenția de vot pentru Creștin-Democrații germani (CDU/CSU) a scazut la sub 20% pentru prima data în istoria de dupa al Doilea Razboi Mondial al Germaniei, arata un sondaj publicat de Forsa marți și citat de Euractiv.Social-Democrații (SPD) conduși de vicecancelarul și ministrul de finanțe…

- Politica de aparare a Germaniei dupa caderea Afganistanului sub controlul talibanilor a fost unul dintre subiectele care au dominat prima dezbatere televizata între principalii trei candidati la postul de cancelar dupa ce Angela Merkel îsi va încheia mandatul, relateaza DPA citata…

- Campania electorala din Germania, care va decide cine va fi înlocuitorul Angelei Merkel, s-a intensificat duminica, dupa ce un sondaj de opinie a aratat ca partidul social democrat si-a marit avansul fata de conservatori, transmite Reuters, potrivit News.ro. Sprijinul pentru SPD a crescut cu doua…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Cu șase saptamâni înainte de alegerile generale din Germania, candidatul social-democraților, Olaf Scholz, este cel mai popular în cursa spre Cancelaria federala. În sondaje, el are un avans clar fața de candidatul Uniunii CDU/CSU, Armin Laschet, ca și fața de Annalena Baerbock,…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Sprijinul pentru alianta conservatoare a cancelarului Angela Merkel in perspectiva alegerilor federale din septembrie este in crestere, arata rezultatele unui sondaj online publicate vineri, transmite dpa. Conform sondajului YouGov, 30% dintre respondenti ar vota cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) sau…