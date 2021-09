Alegeri Germania: Liberalii din FDP dețin cheia coalițiilor "Este mai bine sa nu guvernam decât sa o facem prost". Aceasta fraza face parte din analele istoriei politice germane: a fost pronunțata de Christian Lindner, președintele liberalului FDP, pe 19 noiembrie 2017, la miezul nopții. Dupa saptamâni de negocieri cu uniunea conservatoare a CDU-CSU și cu Verzii, liberalii au decis sa se ridice de la masa și sa închida ușa catre ceea ce ar fi fost prima coaliție Jamaica la nivel federal din istoria Germaniei. Țara a cunoscut direct consecințele fragmentarii parlamentare: dificultați în formarea unui guvern și instabilitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

