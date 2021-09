Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel s-a aruncat din nou în campanie electorala, marti, aducând un sprijin consistent candidatului taberei sale conservatoare, Armin Laschet, în mari framântari cu mai putin de trei saptamâni înaintea unui scrutin indecis, scrie ziarul Courrier…

- Cancelarul Angela Merkel a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus de conservatorul Armin Laschet la alegerile din 26 septembrie, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres. „Cetatenii au alegerea în câteva zile: un guvern…

- Formatiunea de extrema stanga Die Linke si-a exprimat luni disponibilitatea de a forma o coalitie guvernamentala impreuna cu Partidul Social-Democrat (SPD) si Verzii dupa alegerile parlamentare din 26 septembrie din Germania, argumentand ca le poate oferi celorlalte doua partide cea mai buna sansa…

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

- Partidul Social-Democrat (SPD) se claseaza pe primul loc in preferintele de vot inaintea scrutinului parlamentar programat in septembrie in Germania, devansand pentru prima data in ultimii 15 ani Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza postul german N-TV. Conform unui sondaj efectuat de Institutul…

- Cu cinci saptamâni înainte ca germanii sa mearga din nou la urne, social-democratii (SPD) i-au ajuns din urma pe conservatorii Angelei Merkel, potrivit unui sondaj publicat duminica, relateaza dpa citata de Agerpres. Este pentru prima data din aprilie 2017 când ambele partide au ajuns…

- Cu șase saptamâni înainte de alegerile generale din Germania, candidatul social-democraților, Olaf Scholz, este cel mai popular în cursa spre Cancelaria federala. În sondaje, el are un avans clar fața de candidatul Uniunii CDU/CSU, Armin Laschet, ca și fața de Annalena Baerbock,…