Alegeri generale şi regionale în Etiopia, pe fondul îndoielilor privind credibilitatea acestora şi al foametei din Tigray Etiopienii voteaza luni in alegeri generale si regionale amanate de doua ori, observate cu atentie in strainatate pe fondul indoielilor privind credibilitatea acestora si al foametei din Tigray, regiune din nordul tarii devastata de razboi, informeaza AFP.



Prezenta puternica a trupelor fortelor armate, echipate cu arme grele si vehicule militare, precum si a politiei antirevolta, care patruleaza in oras, a generat o atmosfera de neliniste in randul alegatorilor in primele ore ale votului, dar s-au desfasurat fara incidente pana in prezent, scrie EFE.



