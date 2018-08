Alegeri generale / parlamentare. Marius Pieleanu, sondaj exploziv

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 august – 2 septembrie va avea loc Let’s Bike It!, un eveniment de cartare marca "Let's Do It, Romania!". Cu bicicleta și o aplicație de mobil poți pune pe harta locurile din Timiș unde sunt deșeuri, pentru ca in 15 septembrie voluntarii sa știe unde au de curațat. The post Ia-ți bicicleta…

- Președintele american Donald Trump a promulgat bugetul apararii SUA pe 2019, in care este menționat ca forțele americane vor continua sa se desfașoare prin rotație in sud-estul Europei, inclusiv in Romania și Bulgaria.Citește și: Marius Pieleanu, atac neașteptat la adresa PSD: Din acest motiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca in PSD se lucreaza la un document privind acuzarea președintelui Klaus Iohannis de inalta tradare, precizand insa ca acesta nu e finalizat și nici discutat cu partenerii din ALDE. „Exista acel document. Unii colegi din partid…

- Campionatul European de canotaj 2018. Se trage pe canalul din Strathclyde Country Park, langa Motherwell, Scoția. Romania va alinia la start noua barci. ROMANIA, LOCUL 1 PE NAȚIUNI la Campionatele Europene de seniori de la Glasgow. ACTUALIZARE 5 august. Echipajul masculin opt plus unu (M8+), Alexandru-Cosmin…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…

- Artistul a marturisit motivul pentru care a decis sa renunțe la una dintre afacerile sale. Pepe și-a scos la vanzare barul din buricul capitalei intrucat timpul nu-i permite sa se ocupe de el plus ca-și dorește sa-și direcționeze banii in alta parte. Artistul și-a susprins pana și apropiații, in urma…

- Copiii si adolescentii de azi petrec, se stie, foarte mult timp cu ochii la ecranele televizoarelor, la smartphone, pe Facebook, pe retelele de socializare in general. E, psihologic, inevitabil ca ceea ce vad sa devina, pentru ei, reper comportamental, vestimentar, lexical, gramatical.

- Numarul mediu al pensionarilor a scazut, informeaza Institutul National de Statistica, ajungand, in primele trei luni din an la 5,2 milioane, in scadere cu 6.000 de persoane fata de trimestrul precedent. In ceea ce priveste pensia medie lunara, aceasta s-a situat la 1.122 de lei, arata sursa citata.