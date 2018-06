Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 15 ani, candideaza pe 24 iunie pentru un nou mandat prezidential cu puteri intarite, in cadrul unui scrutin aprig disputat cu o opozitie hotarata sa inlature un lider acuzat de deriva autoritara, relateaza AFP. Erdogan (64 de ani) conduce Turcia…

- Cei aproximativ 1,44 milioane de alegatori turci inregistrati in Germania au marti o ultima sansa de a vota in scrutinul prezidential din Turcia, convocat anticipat pentru duminica, 24 iunie, si in care actualul sef al statului, Recep Tayyip Erdogan, vizeaza un nou mandat, transmite...

- Turcia a intreprins lovituri aeriene in nordul Irakului impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK, interzis), au indicat miercuri fortele armate turce, operatiune ce intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile anticipate prezidentiale si parlamentare programate pentru…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze in alegerile anticipate din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 fosti militari gasiti vinovati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat presa din Turcia, relateaza AFP.Cele 104 persoane au fost condamnate de catre un tribunal…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat organizarea unui miting electoral la Sarajevo pentru turcii din afara tarii, dupa ce mai multe tari europene au interzis politicienilor turci sa organizeze evenimente electorale pe teritoriul lor, relateaza vineri publicatia turca Hurriyet, citata…

- Turcia va organiza alegeri parlamentare si prezidentiale anticipate pe 24 iunie, a anunta miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de publicatia Hurriyet si Mediafax. “Chiar daca presedintele si Guvernul lucreaza la unison, suntem confruntati la orice pas cu bolile vechiului ...