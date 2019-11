Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…

- Un protest amplu a izbucnit la Barcelona luni, oamenii iesind in strada pentru a contesta condamnarea la ani grei de inchisoare a mai multor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Spre seara protestul…

- Alegerile vor fi organizate pentru a patra oara in patru ani. Castigator al ultimului scrutin din 28 aprilie, insa fara majoritate absoluta, Pedro Sanchez nu a reusit sa obtina suficient sprijin, in special din partea stangii radicale Podemos, pentru a fi readus la putere de catre deputati. 'Suntem…

- Curtea Suprema a Spaniei va anunța marți daca ramașițele generalului Franco, depuse în mausoleul de lânga Madrid, vor putea fi exhumate, scrie The Guardian. Dezgroparea corpului lui Franco a fost una dintre prioritațile Partidului Socialist Muncitoresc (PSOE), de când acesta a…

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters,…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca in sedinta Executivului din 9 septembrie 2019, au fost adoptate doua hotarari ale Guvernului care privesc, in mod direct, exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Presedintele Romaniei de catre cetatenii romani din strainatate. Prima hotarare priveste…