Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Marius Ioan Cioara, a castigat alegerile pentru functia de primar al comunei Ciuruleasa, cu peste 73%. “Dorinta oamenilor din comuna Ciuruleasa a fost pentru continuitate, pentru o echipa care va munci continuu pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice,…

- Alegerile parțiale din comuna Tamași au fost caștigate de candidatul PSD, Andrei Daniel Matieș, care a obținut 43,41 la suta din sufragii. “De astazi, sunt primarul comunei Tamași și acest lucru se datoreaza dumneavoastra pentru ca ați avut incredere și curaj sa-mi incredințați votul. Mulțumesc pentru…

- Asa cum era de asteptat, liberalul Niculae Ioan Pop a castigat detasat alegerile partiale organizate in comuna Voiteg. Prezenta la vot a fost una destul de buna: 50,59%. Candidat din partea PNL Niculae Ioan Pop a castigat alegerile partiale organizate la Voiteg, in urma decesului, din cauza coronavirusului,…

- Marcel Ciolacu le-a mulțumit, vineri, lui Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, „amandoi fiindu-mi prieteni apropiați” pentru invitația de a se deplasa impreuna in localitatea Voiteg „unde candideaza un tiz de-al meu, domnul Ciolac”, intr-o conferința de presa la Timișoara, la sediul PSD. „Sper ca pe 27…

- Victor Gheorghe, primarul comunei dambovițene, Cojasca, a fost reținut miercuri pentru 24 de ore intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni, relateaza News.ro. Printre acestea se numara fals in inscrisuri oficiale și abuz in serviciu. Alte șase persoane au fost reținute in același dosar.Edilul…

- Comuna Tamași, județul Bacau, se afla in plina campanie electorala, la doar cateva luni de la alegerile locale din septembrie 2020. Tamașenii vor fi chemați la vot ca sa-și aleaga un nou primar, deoarece Veronica Donțu a ajuns dupa gratii. Alegerile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Este primul politician care este reținut intr-un caz de fraudare a alegerilor locale, desfașurate in toamna anului trecut. Polițiștii au intreprins, miercuri, mai multe perchezitii in Prahova, la Ciorani si la Ploiesti, intr-un dosar ce vizeaza o posibila frauda electorala. Anchetatorii banuiesc ca…

- Astazi, Comisia Electorala Centrala (CEC) trebuia sa decida numarul și locul amplasarii secțiilor de votare peste hotare. Este poate cel mai sensibila hotarâre a CEC din aceasta campanie electorala. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, peste hotare au fost exprimate 15% din…