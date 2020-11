Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, luni, masuri suplimentare pentru urmatoarele doua saptamani in sase localitati in care incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a depasit 3 la mia de locuitori, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Astfel, prin…

- CJSU Olt a adoptat miercuri o decizie prin care sunt impuse restricții suplimentare in Slatina, Caracal și alte trei comune, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.Potrivit deciziei CJSU, rata de incidența a depașit 3 la mia de locuitori…

- Mai jos veți regasi Hotararea CNSU numarul 52, privind instituirea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS – CoV- 2. Propunerile din Hotararea CNSU urmeaza sa fie aprobate prin Hotarare de Guvern, iar masurile respective vor fi instituite incepand cu ziua de…

- Patriarhul Daniel a reamintit de interdicțiile autoritaților comuniste la pelerinajul marcat de restricții anti-COVID. Patriarhul și-a exprimat regretul pentru credincioșii care nu au putut participa din cauza pandemiei.

- Autoritațile au impus restricții in orașele Piatra Neamț și Bicaz, dar și in comunele Girov și Garcina, din județul Neamț, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori.Potrivit deciziei adoptate vineri de CJSU Neamț, „se interzice organizarea și desfașurarea…

- 2,92 la mia de locuitori este indicele de infectare in Timișoara, iar in cateva ore prefectul județului Timiș Liliana Oneț anunța ca urbea de pe Bega va trece in scenariul roșu. Urmeaza restricții – inchiderea școlilor, restaurantelor și a altor obiective, timp de 14 zile. Spitalele sunt aproape pline.…

- Ziua și recordul in criza de COVID-19. Franța a raportat aproape 19.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai multe pana acum, iar președintele Macron se gandește deja la noi restricții. Și Cehia a depașit, astazi, bariera de 5.

- Se inchid restaurantele si cafenelele din 12 localitați ale județului Caraș-Severin, intre orele 22.00 – 06.00. Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in tot județul. Pentru localitațile in care rata de incidența a depașit pragul stabilit de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, respectiv pentru…