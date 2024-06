Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European la cele 9 scrutine care au avut loc din 1979 pana in 2019 arata o continua scadere a prezentei la urne la nivelul Uniunii Europene, cu exceptia scrutinului din 2019, cand s-a inregistrat un reviriment semnificativ, informeaza site-ul https://results.elections.europa.eu/ro/rata-de-participare/.

- Peste 18 milioane de alegatori sunt așteptați pe 9 iunie la alegerile locale și europene, iar numarul buletinelor de vot tiparite este de aproximativ o suta de milioane.Un europarlamentar reprezinta interesele cetațenilor europeni in Parlamentul European, care este una dintre cele trei instituții principale…

- Rares Bogdan a precizat ca Sebastian Burduja duce cea mai buna campanie la București și l-a atacat pe Nicușor Dan pe motiv ca refuza dezbaterea. Rares Bogdan, prim-vicepreședinte și europarlamentar PNL a fost invitatul ultimei ediții a rubricii „Cu fața la alegatori” și a vorbit despre miza alegerilor…

- Precampania electorala se aprope de sfarșit. 30 aprilie este ultima zi in care se pot depune liste electorale la Birourile Electorale. Multe partide, chiar și cele mari, au intampinat greutați la adunarea semnaturilor. Se cer foarte multe. The post ALEGERI 2024 Veți participa la vot la alegerile din…

- In atmosfera aprinsa a unei perioade electorale tensionate din martie 1922, ziarele vremiisurprind situația politica tumultuoasa din județul Satu Mare. The post ALEGERILE DIN 1922 Frauda, corupția și ticaloșiile din Satu Mare la alegerile din 1922 first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Timisoara, ca parcursul tarii noastre ca membra a Uniunii Europene s-a materializat prin proiecte mari de infrastructura,... The post INVESTIȚII PNRR Premierul anunța ca Romania a absorbit 96% din fondurile UE first…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…