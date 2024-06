ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2024. Rezultate parțiale: PSD-PNL, cele mai multe mandate Alianța PSD – PNL a obținut 49,43% din voturile exprimate la europarlamentare, potrivit rezultatelor parțiale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta la ora 10.00. Alianța coaliției este urmata de AUR, cu 14,86% din voturi și de Alianța Dreapta Unita, cu 8,3%. Potrivit acelorași date, in diaspora, Alianta PSD-PNL a obtinut un scor de 21,33% dupa numararea […] The post ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2024. Rezultate parțiale: PSD-PNL, cele mai multe mandate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

