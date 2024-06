Stiri pe aceeasi tema

- Partidele naționaliste și de extrema dreapta domina in clasamentele provizorii din Germania și Austria. La nemți Uniunea Creștin-Democrata (CDU, centru-dreapta) se claseaza pe primul loc in scrutinul europarlamentar, in Germania, fiind urmata de partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania…

- Partidul Libertatii (FPO), de extrema dreapta, este cel mai probabil castigatorul alegerilor europene de duminica din Austria, potrivit unor sondaje publicate de principalele mass-media, informeaza AFP si Reuters.

- Alegerile europarlamentare din Țarile de Jos nu au oferit un invingator clar. Potrivit rezultatelor sondajelor prezentate dupa inchiderea urnelor, partidele pro-europene sunt in fața extremei dreapta.

- Geert Wilders, liderul de extrema dreapta olandez, a sperat sa capete un val de sprijin pentru coaliția olandeza pe care a creat-o dupa ce a caștigat cu succes la alegerile naționale din noiembrie, noteaza Euronews.

- Sectiile de votare din Irlanda s-au deschis, vineri, pentru ca alegatorii sa participe la alegerile locale si europene, in care pentru prima data in aceasta tara exista candidati independenti si grupuri minoritare de extrema dreapta.

- Liderul extremist din Țarile de Jos, Geert Wilders, spera ca va reuși sa obțina rezultat convingator la alegerile europarlamentare de anul acesta, insa primele rezutate parțiale arata deși va obține un numar consistent de locuri in noul parlament, partidele pro-europene vor obține o majoritate, scrie…

- • Deși mulți prezic un rezultat antieuropean la alegerile europarlamentare din acest an, un nou raport al ECFR care cuprinde date sociologice din 12 state membre ale UE pune sub semnul intrebarii semnificația acestui lucru pentru UE. • Raportul arata ca susținatorii partidelor de extrema dreapta sunt…

Conducerea Partidului Social-Democrat german (SPD) a afirmat sambata ca nu exclude posibilitatea interzicerii partidului de extrema dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD),