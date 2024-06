Expoziția „Open Window” semnată de Ovidiu Petca, la sala Clio

Complexul Muzeal Arad invită publicul arădean la vernisajul expoziției de artă digitală OPEN WINDOW, semnată de Ovidiu Petca, eveniment care va avea loc joi, 13... The post Expoziția „Open Window” semnată de Ovidiu Petca, la sala Clio appeared first on Special Arad… [citeste mai departe]