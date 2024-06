Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidentiale in Iran vor fi decise pe 5 iulie, cand se vor confrunta in turul doi un candidat „reformator”, Massoud Pezeshkian, sustinator al calmarii tensiunilor cu SUA si cu celelalte state occid...

- Datele parțiale publicate in dimineața zilei de sambata, 29 iunie, arata ca, in urma alegerilor prezidențiale din Iran, reformistul Masoud Pezeshkian și adeptul liniei dure Said Jalili se claseaza pe primele doua locuri, iar un al doilea tur de scrutin este tot mai probabil, relateaza AP.Potrivit rezultatelor…

- "Cred ca Zelenski este probabil cel mai bun agent de vanzari care a trait vreodata in randul politicienilor. De fiecare data cand vine in tara noastra, el pleaca cu 60 de miliarde de dolari", a remarcat Trump la un miting de campanie desfasurat pe 15 iunie in orasul Detroit."Acum, iata partea frumoasa!…

- "Este evident ca alegerile pentru functia de presedinte sunt in septembrie, asa cum am hotarat. Am pus o conditie foarte clara, nu am anuntat comasarea alegerilor pana nu am avut calendarul intreg al alegerilor. Decizia a fost luata in cadrul coalitiei. (...) Calendarul de alegeri este anuntat inainte…

- „Daca vom caștiga la locale, pe 10 vom anunța candidatul pentru PNL la prezidențiale. Daca vom caștiga localele, va spun de pe acum ca președinte la fi domnul Ciuca”, a spus Florin Roman - deputat PNL și coordonatorul campaniei pentru alegerile locale.Intrebat daca, in cazul in care PNL va caștiga exclude…

- Trimisul SUA pentru Orientul Mijlociu i-a sunat pe ministrii de externe din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Qatar si Irak pentru a le cere sa transmita un mesaj Iranului prin care sa il indemne sa reduca tensiunile cu Israelul, in urma unui presupus atac aerian israelian asupra ambasadei Iranului…

- Peter Pellegrini, partenerul de coaliție al premierului prorus Robert Fico, a fost ales noul președinte al Slovaciei, cu peste 53 la suta din voturi. El l-a infrant pe candidatul opoziției, un diplomat de cariera, consolidand astfel controlul prim-ministrului și guvernului naționalist pro-Putin și pro-Orban…

- Statele Unite sunt in alerta maxima și se pregatesc pentru un posibil atac al Iranului care sa vizeze activele israeliene sau americane din Orientul Mijlociu, ca raspuns la atacul Israelului asupra ambasadei Iranului din Siria, a declarat vineri un oficial american.