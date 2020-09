Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul democrat in scrutinul prezidential din SUA, mentine avansul in sondajele de opinie, inclusiv in state decisive din punct de vedere electoral, dar popularitatea presedintelui Donald Trump este in crestere, informeaza postul CNBC si publicatia The Hill.La nivel national,…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, a anuntat, marti seara, ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris in scrutinul prezidential programat in noiembrie.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui Traian Basescu:…

- Fostul vicepresedinte american, Joseph Biden, potentialul candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, are un avans cuprins intre 10% si 15% fata de Donald Trump in preferintele electorale, potrivit unui sondaj difuzat de postul ABC News si de cotidianul The Washington Post.Joe…

- Florida, stat care a ieșit din izolare, a inregistrat marti un numar record de decese cauzate de noul coronavirus in decurs de o zi, relateaza Agerpres.Autoritatile sanitare din acest stat din sud-estul Statelor Unite au anuntat 132 de decese si peste 9.000 de noi cazuri in ultimele 24 de ore.Aceasta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, pare sa aiba probleme de tip "cognitiv", afirma Joseph Biden, potentialul candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential, criticand atitudinea liderului de la Casa Alba in cazul presupusei colaborari a Rusiei cu talibanii afgani, anunța MEDIAFAX."Donald…

