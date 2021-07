Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Demis de la conducerea Filarmonicii “Banatul” din Timișoara, in urma evaluarii facute de o comisie din care a luat parte și Razvan Stana – consilier local USR-PLUS, președinte al Comisiei V pentru cultura din cadrul CLT, de profesie medic veterinar... The post Mazilit politic, directorul Filarmonicii…

- Ansamblul „Percutissimo” aniverseaza 20 de ani de activitate printr-un recital de excepție care va avea loc marți 25 mai, de la ora 19, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. „De-a lungul timpului au activat peste 20 de percuționiști: Ioana Nistor, Sorina Savii, Madalin Duța, Dacian…

- Consilierul local Simion Moșiu considera ca evaluarea activitații lui Ioan Garboni, managerul Filarmonicii „Banatul”, cu o nota puțin sub cea necesara ramanerii in funcție, este nedreapta. Șeful instituției a fost susținut de-a lungul timpului de administrația liberala, iar Moșiu indica faptul ca, dintre…