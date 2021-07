Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timișoara, ca spera in voturile filialei timișene pentru un nou mandat in fruntea partidului. Ieri, Alin Nica declara ca inca nu a decis daca il va sprijini pe Florin Cițu sau pe Ludovic Orban, care se lupta pentru șefia PNL. „Filiala Timiș este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc la Timisoara, ca intotdeauna a preferat sa isi faca campanie de la om la om, incercand ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Orban a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL,…

- Ansamblul „Percutissimo” aniverseaza 20 de ani de activitate printr-un recital de excepție care va avea loc marți 25 mai, de la ora 19, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. „De-a lungul timpului au activat peste 20 de percuționiști: Ioana Nistor, Sorina Savii, Madalin Duța, Dacian…