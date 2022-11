Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat luni ca administrația americana nu a fost surprinsa de afirmațiile unui om de afaceri rus care a spus ca a intervenit in alegerile din SUA și ca va continua sa faca acest lucru, relateaza Reuters . Afirmațiile de luni, facute de Evgheni…

- La data de 8 noiembrie 2022 se desfașoara alegeri in America, scopul acestora fiind desemnarea membrilor Congresului Statelor Unite. Acest tip de scrutin este denumit „alegeri de mijloc de mandat” (in condițiile in care actualul șef al statului, Joe Biden, este la mijlocul mandatului sau la Casa Alba).…

- Presedintele american Joe Biden a criticat sambata planul economic initial al premierului britanic Liz Truss ca fiind o greseala si a spus ca nu este ingrijorat de forta dolarului american, transmite Reuters. Truss l-a concediat vineri pe ministrul sau de Finante Kwasi Kwarteng si a abandonat parti…

- In ciuda acestei decizii a OPEC+, Biden a spus ca nu regreta calatoria sa in Arabia Saudita, efectuata in vara, despre care a spus ca a fost concentrata pe Orientul Mijlociu. OPEC+ a convenit miercuri sa reduca productia de petrol, restrangand oferta pe o piata deja limitata si crescand posibilitatea…

- Potrivit rezultatelor unui sondaj YouGov, peste 40% dintre americani considera ca un razboi civil este „probabil” in urmatorul deceniu. Aceasta cifra crește la peste 50% in randul respondenților care se identifica drept „republicani convinși”. In detaliu, 14% dintre cei chestionați au declarat ca sunt…

- Marina americana a declarat ca doua nave de razboi au navigat duminica prin apele internaționale din stramtoarea Taiwan, in prima operațiune de acest fel de la intensificarea tensiunilor cu China din cauza vizitei pe insula a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Crucișatoarele…

- Casa Alba a publicat o scrisoare adresata președintelui Camerei Reprezentanților și președintelui pro tempore al Senatului, in conformitate cu War Powers Resolution (Legea publica 93-148). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fostul președinte american Donald Trump a incercat marți sa transforme știrea ca FBI i-a percheziționat reședința Mar-a-Lago din Florida in beneficiul sau, invocand ancheta in mesaje și e-mailuri prin care se solicita donații politice de la susținatorii sai, relateaza Reuters . Trump a incercat sa descrie…