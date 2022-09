Stiri pe aceeasi tema

Doua sondaje efectuate la iesirea de la urne la alegerile legislative de duminica din Suedia indica un usor avans pentru tabara de stanga, condusa de premierul in exercitiu Magdalena Andersson, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Agentia Spatiala Europeana (ESA) a prezentat miercuri primul satelit dintr-o familie de sateliti destinati sa ofere avertismente rapide cu privire la fenomenele meteorologice extreme, proiect cu un buget de 4 miliarde de euro, transmite Reuters.

Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut joi ca toate problemele cu livrarea gazelor rusesti catre Europa sunt provocate de sanctiunile occidentale, informeaza Reuters.

Vanzarile Grupului Volkswagen au scazut cu aproximativ o cincime in prima jumatate a acestui an, fata de un an mai devreme, cu un declin puternic in Europa, dar livrarile de vehicule electrice au fost stimulate de cresterea din China, transmite Reuters preluat de news.ro

Banca centrala a Rusiei considera ca exista spatiu pentru o noua reducere a dobanzilor si ca acestea vor scadea pe masura ce inflatia va incetini, a declarat miercuri guvernatoarea Elvira Nabiullina, transmite Reuters.

Polonia si Ucraina cresc productia de carbune termic, cel mai poluant combustibil fosil, pregatindu-se pentru lunile mai reci, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica exacerbata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.

Statele Unite au impus miercuri sanctiuni unor nationalisti de extrema dreapta din Rusia si Suedia, afirmand ca acestia reprezinta o amenintare si ca unul dintre ei a strans fonduri pentru invazia Rusiei in Ucraina, relateaza AFP.