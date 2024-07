Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii sunt asteptati joi la urne pentru alegeri generale in care Partidul Laburist pare sa inlature guvernul conservator, aflat la putere de 14 ani, cu un scor istoric, relateaza Reuters, citat de News.ro.Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 07:00 (09:00, ora Romaniei) si se vor inchide…

- Susținatorii președintelui american Joe Biden au sperat ca dezbaterea de joi seara va șterge temerile ca acesta, in varsta de 81 de ani, este prea batran pentru un nou mandat, insa vocea sa ragușita și prestația sa pe alocuri ezitanta in fața rivalului republican Donald Trump au facut contrariul, informeaza…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak urmeaza sa-și dezvaluie manifestul Partidului Conservator marți, promițand alegatorilor „securitate financiara” inainte de alegerile generale, deoarece conservatorii raman cu mult in urma laburiștilor in sondaje.„Noi, conservatorii, avem un plan pentru a va oferi…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- ”Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre”, anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa permita unirea tarii in contextul in care lumea…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Partidul Laburist, aflat in opoziție, a castigat vineri un colegiu parlamentar in nordul Angliei, provocand o pierdere grea conservatorilor de la guvernare la inceputul a ceea ce pare sa fie o runda de rezultate dureroase pentru premierul Rishi Sunak in alegerile locale, comenteaza Reuters, potrivit…