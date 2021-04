Stiri pe aceeasi tema

- Partidului conservator al premierului bulgar Boiko Borisov, Cetatenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei (GERB), s-a clasat pe primul loc in alegerile legislative din Bulgaria, cu circa 25% din voturi, potrivit sondajelor partiale de la iesirea de la urne, date publicitatii

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Bulgaria, in mijlocul valului trei al epidemiei de COVID-19, potrivit Agerpres . Partidul actualului premier Boiko Borisov este considerat favorit in cursa electorala. In total, 6,7 milioane de cetateni sunt chemati sa-i aleaga pe viitorii 240 de membri ai Adunarii…

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, ce au loc in mijlocul unui al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile.…

- Premierul Boiko Borisov, care guverneaza Bulgaria de un deceniu, este favoritul alegerilor legislative ce se desfasoara duminica si la care este asteptat un absenteism record din cauza pandemiei de COVID-19, scrie sambata agentia EFE. Foto: (c) VASSIL DONEV / EPA Partidul conservator al lui Borisov,…

- Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor. Astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile,…