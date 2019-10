Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii au inceput duminica sa voteze in alegerile pentru primarii si consiliile locale, iar miza este daca partidul de centru-dreapta al premierului Boiko Borisov, GERB, va reusit sa repete victoria categorica din urma cu patru ani, relateaza DPA, citata de AGERPRES. GERB ar urma sa iasa din nou…

- Primul tur al alegerilor locale din Republica Moldova indica un avans semnificativ al socialiștilor, care l-au plasat pentru Primaria Chișinau pe candidatul Ion Ceban pe primul loc, urmat de candidatul Blocului ACUM, Andrei Nastase. Sondajele ultimului an configureaza o dominație clara a socialiștilor,…

- Peste 20% dintre alegatori si-au exercitat, duminica, pana la ora 13.00, dreptul de vot la alegerile locale din Republica Moldova, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Potrivit acestuia, prezenta la vot la ora 13.00 este cu aproximativ 8% mai…

- Numarul barbaților care s-au inscris in cursa electorala pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 depașește de aproape trei ori numarul femeilor candidate la aceasta funcție. Iata profilul candidaților la alegeri.

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Partidul Rusia Unita, care il sprijina pe presedintele Vladimir Putin si care se afla la putere, a pierdut un numar mare de mandate in consiliul local din Moscova, a relatat luni agentia de stiri RIA, sugerand ca strategia de vot promovata de oponenti ar fi dat rezultate.

- Theodor Paleologu ramane fara rival in cursa pentru prezidențiale! Mihail Neamțu anunța sambata seara pe Facebook ca, deși a primit mii de mesaje care l-au incurajat sa candideze la alegerile pentru Cotroceni, il va susține pe Theodor Paleologu in cursul alegerilor din aceasta toamna. PMP il va desemna,…