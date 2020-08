Stiri pe aceeasi tema

- Sefa echipei de campanie a candidatei prezidentiale de opozitie din Belarus a fost retinuta sambata, asa cum s-a mai intamplat si joi, informeaza AFP. Maria Moroz a fost arestata sambata, a declarat pentru AFP Anna Krasulina, purtatoarea de cuvant a Svetlanei Tihanovskaia, contracandidata presedintelui…

- Scrutinul prezidențial din Belarus este in general o afacere ușor predictibila, care l-a ținut la putere pe președintele Aleksandr Lukașenko timp de 26 de ani. De data aceasta, lucrurile sunt diferite: trei femei au construit in doar cateva saptamani un val de rezistența fara precedent, care anunța,…

- La 34 de ani dupa catastrofa de la Cernobal si chiar inainte de alegerile prezidentiale de duminica, Belarus a incarcat cu combustibil prima sa centrala nucleara, proiectata si finantata de Rusia, in pofida opozitiei din partea Lituaniei vecine, potrivit France Presse.'Primul ansamblu de elemente…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Campania…

- Cu aproximativ o saptamâna înaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit în strada la un miting al opozitiei joi la Minsk, relateaza vineri dpa si France Presse, potrivit Agerpres. Svetlana Tihanovskaia, o novice în politica, a mobilizat aproximativ…

- Comisia Electorala din Belarus a respins marti candidatura la alegerile prezidentiale a opozantului Viktor Babariko, inchis din iunie si considerat a fi principalul rival al presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP si Reuters. Comisia Electorala a votat in unanimitate impotriva candidaturii lui…