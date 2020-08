Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a promis duminica, dupa ce a votat, sa nu piarda controlul asupra situatiei in timpul alegerilor prezidentiale in care are ca neasteptata oponenta o tanara candidata pe nume Svetlana Tihanovskaia, informeaza AFP. "Nimeni nu va permite o pierdere…

- Uniunea Europeana a denuntat vineri obstacolele ridicate in Belarus pentru a bloca campania opozitiei fata de presedintele Aleksandr Lukasenko si a cerut ca alegerile prezidentiale organizate duminica sa fie 'pasnice, libere si echitabile', relateaza AFP, potrivit Agerpres.'UE invita autoritatile…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Bill Gates a subliniat intr-un interviu acordat postului american importanta defasurarii orelor de curs la clasa pentru elevii de pana in 14 ani, tinand cont si de siguranta profesorilor: „Sunt foarte convins de faptul ca, pentru copiii mici, beneficiile depașesc costurile, in aproape fiecare…

- Uniunea Europeana face demersuri pentru introducerea taxei digitale in pofida opozitiei Washingtonului, blocul comunitar precizand ca, desi prefera ''un consens global'', va actiona singur daca este nevoie, relateaza miercuri politico.eu. La 17 iunie, secretarul Trezoreriei…

- Deputatul USR Lucian Viziteu, membru in comisia SR, susține ca deputații PSD nu vor sa aprobe rapoartele SRI in Parlament ca sa nu fie facut public extremismul etnic din Transilvania. Parlamentarul USR susține ca rapoartele conțin ”informații oficiale ingrijoratoare” care ar putea deteriora și mai mult…

- Indemnam statele sa fie prudente cu masurile de relaxare, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus in deschiderea adunarii generale a organizației, care se desfașoara in premiera online.