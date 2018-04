Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep, Tayyip Erdogan, a anuntat ca vor avea loc alegeri anticipate pe 24 iunie, cu un an mai devreme decat era planificat. El a specificat ca tara trebuie sa treaca de urgenta la statutul de republica prezidentiala, scrie The Guardian.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat organizarea de alegeri anticipate in Turcia pe 24 iunie. Scrutinul legislativ va avea loc cu un an și jumatate inainte de termen, scrie Agerpres citand agențiile de presa internaționale. Anunțul a fost facut in urma unei discuții purtate de Erdogan…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…

- Principala formatiune de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a organizat luni zeci de mitinguri in intreaga tara pentru a protesta impotriva starii de urgenta, masura in vigoare incepand din iulie 2016, imediat dupa tentativa de lovitura de stat, transmite dpa. …

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.

- Declarațiile au fost facute ieri in timpul lansarii oficiale a lucrarilor de reconstrucție a președinției, eveniment la care a participat ex-ambasadorul turc in Republica Moldova, Hulusi Kilic.

- Guvernul Viorica Vasilica Dancila a primit mai multe voturi decat Executivul Tudose, in conditiile in care coalitia PSD-ALDE a fost sprijinita de UDMR si de cativa deputati ai minoritatilor nationale. Opozitia a desfiintat, din vorbe, Puterea

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…