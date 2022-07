Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a anunțat joi dizolvarea Senatului și a Camerei Deputaților, ceea ce va declanșa automat alegeri anticipate in toamna acestui an in cea de-a treia economie a zonei euro. „Situația politica a dus la aceasta decizie”, a declarat președintele intr-o alocuțiune televizata, referindu-se la demisia premierului Mario Draghi, dupa ce trei partide importante din coaliția sa au dezertat joi in cadrul unui vot de incredere in Senat. „Discuția, votul și modul in care s-a exprimat acest vot ieri in Senat” au demonstrat absența „sprijinului parlamentar pentru guvern…