Alegeri anticipate vor avea loc in Italia cel tarziu "la inceputul lui 2019", a declarat Carlo Cottarelli, desemnat de presedintele italian Sergio Mattarella sa formeze un guvern de tranzitie, informeaza AFP si dpa. "Ma voi prezenta in fata parlamentului cu un program care, daca voi obtine votul de incredere, va include si votul pentru bugetul lui 2019. Apoi, parlamentul va fi dizolvat, prin alegeri ce vor avea lor la inceputul lui 2019", insa, fara un vot de incredere, alegeri "imediate" vor fi organizate "dupa luna august", a declarat Cottarelli pentru presa, in urma intrevederii sale cu Mattarella.…